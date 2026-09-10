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Царьград

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"Я стала козлом отпущения": Долина сравнила себя Марией Магдалиной из-за хейта, связанного "квартирной историей"

"Я стала козлом отпущения": Долина сравнила себя Марией Магдалиной из-за хейта, связанного "квартирной историей"

Известная певица Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за хейста, с которым она столкнулась после "квартирной истории".

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