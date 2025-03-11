Тульские сыщики задержали девятерых посредников телефонных мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области в результате проведённых совместно с оперативниками УФСБ России по Калининградской области мероприятий установили и на территории города Калининграда задержали девятерых участников преступного сообщества, .
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