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Царьград

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На русскую нефть взлетела цена. На рынке ажиотаж — китайцы кинулись скупать "чёрное золото"

На русскую нефть взлетела цена. На рынке ажиотаж — китайцы кинулись скупать "чёрное золото"

Цена русской нефти марки ESPO Blend впервые с апреля превысила $120 за баррель. Рост вызван спросом китайских НПЗ на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока.

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