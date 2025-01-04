Независимая республика Панама и проблемы с вашингтонской «канализацией»

Прецедент ещё не президента На днях ещё не заселившийся в Белый дом победоносец Дональд Трамп буквально потребовал, чтобы администрация Панамского канала снизила плату за проход судов по этому водному пути для судов под американским флагом.
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