Бежавших в Россию сторонников Асада заподозрили в причастности к терактам у Макрона

Кто стоял за взрывами в сирийской столице: следствие допускает «российский след» сторонников Асада.Следственные органы Сирии проверяют причастность к взрывам в Дамаске 7 июля окружения Башара Асада, получившего убежище в России.
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