О том, что гречка наиполезнейший продукт, думаю, знают все без исключения. Только большинство даже не задумывается над тем, в каком виде она полезна, чем, в каких количествах – просто полезная, и ладно… Гречневая каша всегда и всеми любима чуть ли не в любой точке мира, но особенно уважительное отношение к ней, все-таки, у нас, жителей […] The post Чем вредна Гречка? Это нужно учитывать first appeared on Эхо.