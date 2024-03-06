Дама, перед которой небо сняло шляпу: первой женщине-космонавту Валентине Терешковой исполнилось 87 лет

Сегодня, 6 марта 2024 года, свой день рождения празднует Валентина Терешкова. За 60 с лишним лет, прошедших с памятного запуска, она многое сделала как государственный деятель, общественник и законодатель, но для миллиардов людей навсегда останется в истории в первую очередь как первая женщина, побывавшая в космосе.