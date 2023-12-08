Смоленск 2.0
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Под Смоленском отремонтировали окружную дорогу Новодугино

Под Смоленском отремонтировали окружную дорогу Новодугино

Работы выполнили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация провела работы по фрезерованию, устройству асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин и замене средств обустройства автодороги на участке протяженностью 4,041 км.

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