Галлямов о шоу-турнире: «Никогда себя не поведу, как четырехкратный чемпион мира и победитель Игр доброй воли. Мне любовь болельщиков дороже»

Турнир «Русский вызов» прошел 9 марта в Санкт-Петербурге. Победу одержал Алексей Ягудин. «Кто знает, как повели бы себя Эстет, Дональд Дак, Полиграф Полиграфыч в такой ситуации, если бы были четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, олимпийским чемпионом и победителем Игр Доброй воли? За себя скажу так: никогда себя так не поведу, потому что Игры Доброй воли давно не проводят.