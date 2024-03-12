Собянин: Модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

В колледжах создадут 90 новых мастерских и лабораторий Мэр Москвы Сергей Собянин 12 марта проинформировал о том, что в городе модернизируют более 200 и создадут 90 новых мастерских и лабораторий колледжей.
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