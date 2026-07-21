Более половины регионов России представили свои сервисы в Max

Набор доступных сервисов зависит от региона и включает медицинские, социальные и административные услуги Порядка 50 российских регионов открыли в национальном мессенджере Max онлайн-витрины с государственными и муниципальными сервисами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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