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Более половины регионов России представили свои сервисы в Max

Более половины регионов России представили свои сервисы в Max

Набор доступных сервисов зависит от региона и включает медицинские, социальные и административные услуги Порядка 50 российских регионов открыли в национальном мессенджере Max онлайн-витрины с государственными и муниципальными сервисами.

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