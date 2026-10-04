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Рибери — о «Золотом мяче»-2013: «Не получить его было больно. Что еще я мог сделать?»

Рибери — о «Золотом мяче»-2013: «Не получить его было больно. Что еще я мог сделать?»

Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери вспомнил о борьбе за «Золотой мяч» в 2013 году.

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