Мимика Зеленского и Байдена на переговорах: Что поразило наблюдателей

Открытая часть долгожданных для Украины переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне превратилась в настоящее шоу мимики – наблюдатели изучают необычное выражение лиц президентов во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.