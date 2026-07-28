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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин об НХЛ: «Мастерство полевых игроков возросло. 5-6 лет назад лидеры держали 92-93% сэйвов, сегодня лучший показатель – около 91»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин поделился мнением о том, как изменилась игра в НХЛ. – Твой процент отраженных бросков – 90,5.

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