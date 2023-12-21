Тифозная Мэри: чем опасны бессимптомные носители для себя и окружающих

Понятие «бессимптомный носитель» оказалось у всех на слуху во время пандемии коронавируса. Что на самом деле означает этот термин и какую опасность могут представлять такие люди? фото: iStockphotoМэри Маллон, также известная как Тифозная Мэри — это первая пациентка, которая была бессимптомным носителем брюшного тифа, и это было научно подтверждено.
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