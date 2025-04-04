Анна Семенович сыграла свадьбу

Событие, которого ждали от певицы последние 15 лет, состоялось— она все-таки сыграла свадьбу. Правда, есть нюанс: личность свежеиспеченного мужа стала неожиданностью даже для самой невесты! Под венец Анна отправилась… с известным актером из «Реальных пацанов » и певцом Владимиром Селивановым (VAVAN).