Ракеты вспахали авиабазы ВСУ, хоть картошку сажай: Карта специальной военной операции на Украине на 15 июня 2024 года Юлия СоколоваВ Василькове до сих пор продолжается устранение последствий атаки: команды спасателей разбирают завалы на местной авиабазе.
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