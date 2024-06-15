Ракеты вспахали авиабазы ВСУ, хоть картошку сажай: Карта специальной военной операции на Украине на 15 июня 2024 года Юлия СоколоваВ Василькове до сих пор продолжается устранение последствий атаки: команды спасателей разбирают завалы на местной авиабазе.