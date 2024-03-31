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Певец Киркоров рассказал о реакции своих детей на трагедию в «Крокус Сити Холле»

Певец Киркоров рассказал о реакции своих детей на трагедию в «Крокус Сити Холле»

Филипп Киркоров поделился рассказом о том, как его дети отреагировали на теракт в «Крокусе».После трагедии в «Крокус Сити Холле» Филипп Киркоров, не раз выступавший в этом зале, рассказал о том, как отреагировали его дети на то, что случилось.

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