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Невероятные археологические находки 2023 года

Невероятные археологические находки 2023 года

Прошедший год оказался богатым на археологические находки, вот только некоторые открытия ученых.  Игрушки, посуда и уникальные украшения  За сезон-2023 московские археологи нашли свыше 211 тысяч предметов, среди которых девять тысяч – уникальные.

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