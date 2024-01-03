Невероятные археологические находки 2023 года

Прошедший год оказался богатым на археологические находки, вот только некоторые открытия ученых. Игрушки, посуда и уникальные украшения За сезон-2023 московские археологи нашли свыше 211 тысяч предметов, среди которых девять тысяч – уникальные.
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