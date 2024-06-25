Санкт-Петербургский автомобильный завод приступил к производству Xcite X-Cross 7

В Санкт-Петербурге был показан новый автомобиль Xcite X-Cross 7, собранный на автозаводе Lada. Главный редактор портала "За рулем" Максим Кадаков провел экскурсию по производственному процессу и ознакомился с техническими характеристиками модели.
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