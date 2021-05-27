Спички - не игрушка

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Северный поток-2 достраивается, тут Россия победила, но на пути к поражению?

Северный поток-2 достраивается, тут Россия победила, но на пути к поражению?

Строительство газопровода Северный поток-2 находится в финальной стадии."Фортуна" так гонит, что за 4,5 дня прошла 4,925 км.

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Дмитрий
Почему великий стратег Савельев не озвучил свою правильную стратегию? Свистобол, который завёл аккаунты на куче ресурсов и блогерствует. Писькин доктор Фон Дер Ляйен для него авторитет, а в России дураки.
Татьяна Морозова
любая программа в стране, претендующая на государственное финансирование, должна быть хорошо обсчитана...Северный поток не исключение...путь исполнения этой программы был жестоко тяжёл и долговременн...торг ещё предстоит...))
Ночной кошмар
Аффтор явно не в курсе, что половину денег в СП2 вложили европейчкие компании. И газ в Европе востребован. Иначе бы так не сопротивлялись давлению США. И какая разница, как за газ будут немцы платить, с развитием или без развития. Ну, несерьёзно как-то, аффтор. детский лепет....)))
Александр Турчин
Эта проститутка где и кем только не работала и не молола своим языком поэтому всерьёз воспринимать слова этой уёбки совсем не стоит,поживём увидим!
Иван
Спец по гинекологии, потом аж министр обороны...теперь великий спец по экономике России....ума палата...
Альфред Зябликов
Да в том то и дело, что природный газ это основа будущего. Это очень хорошо понимают особенно в Германии. Но надо сохранять хорошую морду при плохой игре. Увы им Россия в союзе с Германией добилась своего. А союз России и Германии это нож в сердце waspовского мира. Будем ждать продолжения.
Дмитрий
Хорошенько отмудоханный враг волшебным образом превращается в заклятого друга!

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