TANK АвтоСпецЦентр Внуково представляет: премиальный внедорожник TANK 500 BLACKTRAIL – новый чёрный

В TANK АвтоСпецЦентр Внуково стартуют продажи обновленного TANK 500 BLACKTRAIL. Клиенты дилерского центра смогут оценить все преимущества современной модели, оснащенной 6-цилиндровым двигателем V6 c увеличенной мощностью.
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