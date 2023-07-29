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Решетку спринта определит основная квалификация, если квалификация к спринту не состоится из-за дождя

ФИА пояснила ситуацию с возможной отменой квалификации к спринту на Гран-при Бельгии. Из-за сильного дождя старт сессии откладывается.

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