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"Киномакс" отменил все показы шоу Александра Гудкова

"Киномакс" отменил все показы шоу Александра Гудкова

Об этом попросили недовольные шутками Гудкова граждане.Согласно сообщению пресс-службы сети кинотеатров "Киномакс", все запланированные киносеансы с показом нового эпизода шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри", были отменены.

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