SHAMAN рыдал после развода: «Это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей»

Это осень стала настоящим испытанием для Ярослава Дронова. Не успел SHAMAN начать всероссийский тур «Победа!», как вдруг пережил два удара: сначала развод с супругой Еленой, а затем и смерть своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.