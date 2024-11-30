SHAMAN рыдал после развода: «Это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей»

Это осень стала настоящим испытанием для Ярослава Дронова. Не успел SHAMAN начать всероссийский тур «Победа!», как вдруг пережил два удара: сначала развод с супругой Еленой, а затем и смерть своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.
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