Падение для одних и укрепление позиций для других – потрясения, которых не было 1600 лет: предсказание великих провидцев на 2025 год для Москвы, Киева и Вашингтона Ольга БезродняяПророчества как ныне живущих предсказателей, так и давно ушедших из жизни, несут прогноз событий на 2025 год для Москвы, Киева и Вашингтона.