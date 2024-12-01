Падение для одних и укрепление позиций для других – потрясения, которых не было 1600 лет: предсказание великих провидцев на 2025 год для Москвы, Киева и Вашингтона Ольга БезродняяПророчества как ныне живущих предсказателей, так и давно ушедших из жизни, несут прогноз событий на 2025 год для Москвы, Киева и Вашингтона.
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