Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Сажать с конфискацией!Власти Ханты-Манс...
  • В119
    Бабло - это зло. Ничего не вижу, ничего не слышу. Насрать на всё и на всех. Кто её может взять за шкварник? Вопрос ри...«Вы не слышите мо...
  • Сергей Андросов
    У рабочего национальность есть? Не удивлюсь, что ещё и нелегал!Депутата думы ХМА...

Власти ХМАО отдали «Ростелекому» три контракта почти на 90 млн рублей

Власти ХМАО отдали «Ростелекому» три контракта почти на 90 млн рублей

За последний месяц «Ростелеком» получил от правительства Ханты-Мансийского автономного округа сразу несколько контрактов как единственный поставщик – торги были признаны несостоявшимися, а контракты с компанией были заключены по начальной максимальной цене.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх