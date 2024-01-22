Власти ХМАО отдали «Ростелекому» три контракта почти на 90 млн рублей

За последний месяц «Ростелеком» получил от правительства Ханты-Мансийского автономного округа сразу несколько контрактов как единственный поставщик – торги были признаны несостоявшимися, а контракты с компанией были заключены по начальной максимальной цене.
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