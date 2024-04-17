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Закон, порядок, государство

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Пиротехники МЧС России убыли на Донбасс для разминирования территорий

Пиротехники МЧС России убыли на Донбасс для разминирования территорий

Сводная группировка состоит из 54 представителей Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных и Уральского учебно-спасательного центров ведомства.

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