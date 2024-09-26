Профессора из Хорошево-Мневников лишили 9 миллионов рублей

Чтобы обокрасть 50-летнего профессора с улицы Маршала Тухачевского, мошенники раздобыли сведения о его научной и преподавательской деятельности и личных контактах и написали ему от имени ректора одного из вузов столицы.
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