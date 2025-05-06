Эксперт Зуева рассказала, как получить повышение на работе

Есть несколько советов по улучшению условий труда Если у человека нет нужных навыков для улучшений условий труда, то это не повод опускать руки, рассказала радио Sputnik основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева.