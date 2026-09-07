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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на неделю с 07.09.2026 по 13.09.2026. Близнецам стоит ожидать испытаний, Овны получают энергию от Марса, изменения ждут Дев.

Гороскоп на неделю с 07.09.2026 по 13.09.2026. Близнецам стоит ожидать испытаний, Овны получают энергию от Марса, изменения ждут Дев.

Непременное увеличение энергии ожидает Овнов в предстоящий период. Виновником такого положительного изменения станет влияние Марса.

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