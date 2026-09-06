Токио требует снести памятник в России, посвящённый победе над Японией

На днях на самой высокой точке Хабаровска был открыт крупнейший в России мемориал, посвящённый победе СССР над Японией и окончанию Второй мировой войны.
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