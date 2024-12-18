Оценена вероятность повышения ключевой ставки до 25%

###abc-test="news_widget-list_inc021_page_core"###Повышение ключевой ставки до 25% на заседании Банка России в пятницу, 20 декабря, а также на заседании в феврале 2025 года маловероятно, считает главный экономист «БКС Инвестиций» Илья Федоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии