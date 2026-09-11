Апелляция поддержала отказ во взыскании 474 миллионов воронежской компании

Суд Москвы отказал компании «Квартал» в иске на 474 млн рублей к «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж» из-за сбережённой арендной платы за электросетевое хозяйство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым