Бойцы РФ «Корнетом» уничтожили три натовских бронеавтомобиля и БТР у Дзержинска

ДОНЕЦК, 16 мая. /ТАСС/. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск за короткий промежуток времени уничтожили на дзержинском направлении в ДНР три бронеавтомобиля MaxxPro и бронетранспортер (БТР) M113 Вооруженных сил Украины.