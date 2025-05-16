Бойцы РФ «Корнетом» уничтожили три натовских бронеавтомобиля и БТР у Дзержинска

ДОНЕЦК, 16 мая. /ТАСС/. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск за короткий промежуток времени уничтожили на дзержинском направлении в ДНР три бронеавтомобиля MaxxPro и бронетранспортер (БТР) M113 Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии