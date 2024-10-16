Сальвадорцы любят президента и не используют массово Биткоины

Президент Сальвадора Найиб Букеле активно продвигает Биткоин в стране, однако опрос, проведенный университетом Франсиско Гавидия, показал, что эта инициатива не получила широкой поддержки среди населения.
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