Мировое обозрение

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Когда нас заставят есть мясо из пробирки?

Когда нас заставят есть мясо из пробирки?

Развитие технологий далеко не всегда шло на пользу делу. Ученые нередко создавали аналоги натуральных продуктов, которые были гораздо хуже, чем их оригиналы.

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