Полузащитник "Балтики" Галоян назвал грусть уделом слабых

Полузащитник калининградской "Балтики" Артур Галоян в интервью "Газете.Ru" заявил, что в матче 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) против московского "Спартака" команда не будет стараться противодействовать кому-либо из стана оппонентов лично.