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ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов «натовского» калибра

Украинские войска 15 марта обстреляли Горловку снарядами калибра 155-мм, в том числе кассетными. Об этом в Telegram-канале сообщает Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, информирует РИА Новости.

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