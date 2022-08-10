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«МЮ» готовит предложение по вингеру ПСВ Гакпо. За него хотят 35 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» интересен вингер ПСВ Коди Гакпо. По данным Sky Sports, английский клуб готовит предложение о трансфере 23-летнего футболиста, которого оценивают в 35 млн фунтов (около 41 млн евро).

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