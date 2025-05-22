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Игумения Ксения предложила изменить текст Конституции РФ для запрета абортов

Игумения Ксения предложила изменить текст Конституции РФ для запрета абортов

Необходимо внести изменения в текст Конституции РФ, чтобы правильно трактовать слово "жизнь". Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) в ходе ПМЮФ-2025, пишут "Ведомости".

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