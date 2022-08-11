Когда может начаться аудит долга Moldovagaz?

Агентство публичной собственности может в ближайшие дни заключить договор с компанией, которая проведет аудит долга Moldovagaz перед российским концерном «Газпром» и Factoring Finance за газ, поставляемый потребителям на правом берегу Днестра.
Агентство публичной собственности может в ближайшие дни заключить договор с компанией, которая проведет аудит долга Moldovagaz перед российским концерном «Газпром» и Factoring Finance за газ, поставляемый потребителям на правом берегу Днестра.
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