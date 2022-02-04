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В Германии призвали Москву отменить меры в отношении Deutsche Welle

В Германии призвали Москву отменить меры в отношении Deutsche Welle

Аппаратно-студийный комплекс радиодома DW в Бонне В Союзе журналистов Германии призвали российского лидера Владимира Путина отменить все запреты, которые были введены против немецкого медиахолдинга Deutsche Welle в ответ на запрет вещания телеканала RT DE на территории ФРГ.

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