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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о «Спартаке» и «Зените»: «Футбол по-настоящему европейского уровня – такие матчи хочется чаще. Латышонок мог и должен был выручать в первом голе Мартинса»

Команда тренера Деяна Станковича выиграла 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ. – Какие впечатления от победы «Спартака» над «Зенитом»? – Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат.

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