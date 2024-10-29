ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Баренцево море. Октябрь 2024 года.
Подошли поближе к кораблю НАТО и включили "Прощание Славянки". Случай в Баренцевом море
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кретин, Геббельс был немцем. А что ты против Геббельса имеешь, раз шпаришь по его методичкам, а кумир по ненависти к СССР у тебя, подонка, Гитлер?
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53 мин.
Владимир Алтайцев
А еврей Тан... читал только то!... что ему было написано из Вашингтона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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52 мин.
Алексей Тан
😂🤣😅🤠 смайлик в чёрной в шляпе, это не Нетаньяху и не Орбан и даже не лукавый (Лукашенко).. А Ким Чин Ир ....
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44 мин.
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