Подошли поближе к кораблю НАТО и включили "Прощание Славянки". Случай в Баренцевом море

Владимир Алтайцев Кретин, Геббельс был немцем. А что ты против Геббельса имеешь, раз шпаришь по его методичкам, а кумир по ненависти к СССР у тебя, подонка, Гитлер?

Владимир Алтайцев А еврей Тан... читал только то!... что ему было написано из Вашингтона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!