Подошли поближе к кораблю НАТО и включили "Прощание Славянки". Случай в Баренцевом море

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Баренцево море. Октябрь 2024 года.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кретин, Геббельс  был немцем. А что ты  против  Геббельса имеешь, раз  шпаришь  по его методичкам, а  кумир  по ненависти к СССР у  тебя, подонка, Гитлер?
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53 мин.
Владимир Алтайцев
А еврей Тан... читал только то!... что ему было написано из Вашингтона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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52 мин.
Алексей Тан
😂🤣😅🤠 смайлик в чёрной в шляпе, это не Нетаньяху и не Орбан и даже не лукавый (Лукашенко).. А Ким Чин Ир ....
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44 мин.

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