Эксперт Чепель: стресс у родителей губителен для детей в конце учебного года

Сильная родительская тревога становится одним из факторов стресса у детей в конце учебного года. Об этом сообщила ТАСС профессор Новосибирского государственного педагогического университета, главный внештатный педагог-психолог министерства образования Новосибирской области Татьяна Чепель.
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