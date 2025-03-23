Эксперт Чепель: стресс у родителей губителен для детей в конце учебного года

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Сильная родительская тревога становится одним из факторов стресса у детей в конце учебного года. Об этом сообщила ТАСС профессор Новосибирского государственного педагогического университета, главный внештатный педагог-психолог министерства образования Новосибирской области Татьяна Чепель.