Инвестиции в АПК простимулирует региональный проект

На поддержку южноуральских аграриев в этом году направили порядка 3,5 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, где рассматривалась реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».