Инвестиции в АПК простимулирует региональный проект

На поддержку южноуральских аграриев в этом году направили порядка 3,5 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, где рассматривалась реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии