Рассматриваем в деталях обновленный американский внедорожник GMC Yukon

Главных изменений несколько. Во-первых, у Yukon 2025 года преобразилась передняя часть за счет новых G-образных фар уменьшенного размера, слегка модернизированной радиаторной решетки с иным рисунком и другому переднему бамперу.
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