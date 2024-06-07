Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС

В Сбере заявили о связи экономического и устойчивого развития в странах ШОС Реализация стратегии устойчивого развития и ESG может стимулировать экономический рост для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии