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Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС

Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС

В Сбере заявили о связи экономического и устойчивого развития в странах ШОС Реализация стратегии устойчивого развития и ESG может стимулировать экономический рост для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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