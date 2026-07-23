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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карим Адейеми: «Месси – лучший игрок из всех, кого я видел»

Карим Адейеми высоко оценил навыки Лионеля Месси после перехода в «Барселону». «Лучший игрок из всех, кого я видел, – это Месси.

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